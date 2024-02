Formazioni ufficiali Torino-Lazio | le scelte dei due allenatori

LIVE Torino-Lazio: formazioni UFFICIALI e prepartita in diretta

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Alle 20.45 andrà in scena il recupero della 21esima giornata di Serie A tra. Ecco leAlle 20.45 andrà in scena il recupero della 21esima giornata di Serie A tra. Ecco le(3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Lovato, Masina; Bellanova, Linetty, Ilic, Lazaro; Vlasic; Zapata, Sanabria. Allenatore: Juric.(4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Felipe Anderson. Allenatore: Sarri.

Torino-Lazio si disputa stasera, calcio d'inizio alle ore 18:45. Il recupero della 21ª giornata di Serie A, che ha in palio punti per la zona Champions, si ... (fanpage)

Torino-Lazio, formazioni ufficiali: le scelte di Ivan Juric: Rodriguez dalla panchina, così come Ricci al popsto del quale gioca Linetty, mentre Vlasic sarà in campo dal 1: ecco le scelte di Ivan Juric per la formazione che sta per scendere in campo contro la ... torinogranata

Formazioni non ancora annunciate: Marseille - Shakhtar Donetsk è valevole per la Play-Off della competizione Europa League 2023/2024. La partita è in programma il giorno 22 febbraio alle ore 21:00 allo stadio Orange Vélodrome di ... sport.virgilio

DIRETTA Europa League, Roma-Feyenoord | Le formazioni UFFICIALI! LIVE: Una sfida che si rinnova per il terzo anno di fila tra le due formazioni che sarà diretta dall’arbitro spagnolo Gil Manzano. Un frame della gara di andata tra Roma e Feyenoord (LaPresse) – ... calciomercato