Formazioni ufficiali Roma Feyenoord | ecco le scelte

Roma-Feyenoord dove vederla e le formazioni ufficiali: non c'è Angeliño, Dybala e Lukaku titolari

(Di giovedì 22 febbraio 2024)leper quanto concerne la partita di stasera tra lae il: novità, certezza e conferme tattichequelle che saranno ledidi Europa League. Le(4-3-3): Svilar; Karsdorp, Mancini, Llorente, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All. De Rossi(4-3-3): Wellenreuther; Geertruida, Beelen, Hancko, Hartman; Wieffer, Stengs, Timber; Nieuwkoop, Giménez, Paixao. All. Slot.

