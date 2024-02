Foreo viso | ho provato i device elettronici per la detersione e la cura della pelle | non ci credevo ma funzionano

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Sono il nuovo fenomeno beauty, tutti ormai si affidano a unelettronico per completare la beauty routine. E per capire il buzz li abbiamo testati

Gli accessori beauty per skincare, capelli e make-up da provare adesso: Dal baseball cap foderato in seta al frigorifero porta cosmetici: gli accessori della bellezza non sono mai stati così cool. harpersbazaar

Contorno occhi: 3 device high tech per ringiovanire lo sguardo: Le creme spesso da sole non bastano per ritrovare la freschezza nella zona dello sguardo. Ma in questo la tecnologia ci aiuta con 3 device specifici per il contorno occhi, dall'azione antirughe e anti ... vogue

Il tè è il nuovo ingrediente da aggiungere alla skincare: Ingrediente dalla storia leggendaria e dai molteplici benefici, è il perfetto alleato per una pelle giovane e luminosa ... harpersbazaar