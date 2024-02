Leggi Anche Trump: 'Delinquenti i Paesi Nato che non pagano, 'Noi siamo pronti a difendere ogni alleato' La replica della Russia: suscitato e in parte per il timore di compromettere le fonti dell'

Fonti, 'Paesi Ue pronti a chiedere modifiche alla Pac' (Di giovedì 22 febbraio 2024) I Paesi Ue solleveranno il tema della riapertura di alcuni "atti fondamentali" della Politica agricola comune lunedì al Consiglio Agricoltura a Bruxelles. E' quanto indicano Fonti diplomatiche europee a pochi giorni dalla riunione dei ministri, durante la quale la Commissione Ue presenterà, come preannunciato, alcune misure "a breve termine" per alleggerire gli oneri amministrativi per gli agricoltori. "Per ora il focus principale della semplificazione è la Pac", evidenziano le stesse Fonti, ma le proposte del non paper di Bruxelles daranno il via a "una riflessione" con "una prospettiva molto più ampia della crisi agricola attuale". Leggi tutta la notizia su quotidiano (Di giovedì 22 febbraio 2024) IUe solleveranno il tema della riapertura di alcuni "atti fondamentali" della Politica agricola comune lunedì al Consiglio Agricoltura a Bruxelles. E' quanto indicanodiplomatiche europee a pochi giorni driunione dei ministri, durante la quale la Commissione Ue presenterà, come preannunciato, alcune misure "a breve termine" per alleggerire gli oneri amministrativi per gli agricoltori. "Per ora il focus principale della semplificazione è la Pac", evidenziano le stesse, ma le proposte del non paper di Bruxelles daranno il via a "una riflessione" con "una prospettiva molto più ampia della crisi agricola attuale".

Fonti Nato - circa 20 Paesi verso il 2% di spesa nel 2024 - circa due terzi dei 31 Paesi membri della Nato - ovvero più o meno 20 - sarebbero "sulla buona strada" per raggiungere l'obiettivo di spesa per la difesa del 2% del Pil ... (quotidiano)

Energia pulita a Km zero, alternativa alle fonti fossili: E' quello che si propone di realizzare Ecoitaliasolidale in primavera, anche se la data non è stata ancora precisata Il progetto di sviluppo e cooperazione tra l'Italia e i paesi dell'Africa ... fonte ... tarantobuonasera HANetf lancia un nuovo ETF sulle società "junior" produttrici di uranio: "Alla recente COP28, ben 22 Paesi si sono impegnati a triplicare la loro capacità ... energia prodotta), affidabile – in quanto compensa l'intermittenza delle fonti rinnovabili – e con le minori ... finanzaonline

