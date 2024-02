Follia in Brasile | violento assalto al pullman del Fortaleza | 6 calciatori finiscono in ospedale

Follia in Brasile: Luan aggredito in un motel dai tifosi del Corinthians

(Di giovedì 22 febbraio 2024)aldelsubito dopo la partita pareggiata contro lo Sport Recife. Succede in. Vetri distrutti e giocatori feriti: in 6 sono stati ricoverati in

Juventus, Alex Sandrò concluderà la carriera in Brasile: l'Internacional è in pole: Dopo l'errore contro l'Udinese, il futuro di Alex Sandro è sempre più lontano dalla Juventus. Come anticipato da TMW, la dirigenza. tuttomercatoweb

Juve, tre parametri zero nel mirino ma senza follie: La Juventus per giugno sta guardando anche a mercato dei parametri zero e ha alzato le antenne verso Giacomo Bonaventura. Il giocatore e' nel mirino della squadra bianconera. Il giocatore ... tuttojuve

Ancelotti: la verità sul rinnovo col Real Madrid, l'accordo saltato col Brasile e il futuro in Nazionale: Tutti gli Articoli pubblicati su Virgilio Sport nel 2024 a portata di click. Scopri l'Archivio completo e trova facilmente le pubblicazioni anno per anno - Pagina 47 ... sport.virgilio