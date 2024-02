Follia a scuola | studente armato di coltello aggredisce compagni di classe | 4 sono gravi

12.45 Germania,studente accoltella 4 compagni "Diversi studenti" sono stati ""Diversi studenti" sono stati "feriti in una scuola" a "non si può escludere che si tratti di un atto di follia omicida"

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Momenti di purain unatedesca: unoè entrato ine con un, aggredendo alcuni. E’ accaduto a Wuppertal, nel Land tedesco della Renania Settentrionale-Vestfalia, dove è attualmente in corso un’operazione di polizia nellasuperiore «Wilhelm-Dörpfeld». Secondo le prime ricostruzioni, alcuni studenti sarebbero rimasti feriti, 4 di loro sarebberoma non in pericolo di vita. È stato arrestato un sospetto, forse ferito a sua volta. Al momento, ai media tedeschi, non risultano morti. La direzione dellaha comunicato alla cittadinanza di stare lontana dall’istituto. La polizia è arrivata sul posto alle 9.52 e avrebbe fermato l’aggressore una mezz’ora dopo. Secondo la Bild, ...

