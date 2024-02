Fiumicino | viaggiatori vanitosi rubano al duty free dell’aeroporto | denunciati

(Di giovedì 22 febbraio 2024), 22 febbraio 2024 – I Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma hanno identificato e sanzionato una persona intenta a procacciare clienti tra i passeggeri presso lo scalo aeroportuale “Leonardo Da Vinci”, nel corso di un mirato servizio finalizzato a contrastare l’esercizio abusivo dell’attività di trasporto pubblico non di linea, e hanno anche denunciato 4per tentato furto. In particolare, i Carabinieri della Stazione Aeroporto dihanno sanzionato un autista NCC, sorpreso nei pressi del Terminal Arrivi 1, mentre procacciavano illecitamente clienti tra i passeggeri in transito, al di fuori degli stalli, senza averne titolo, per un importo totale di circa 2.064 euro. In distinti interventi, i Carabinieri della Stazione Aeroporto dihanno inoltre denunciato 4 ...

