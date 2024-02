Fiumicino, il Sindaco inaugura "Choco Italia in tour" insieme ai bambini delle scuole elementari"

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 22 febbraio 2024), 22 febbraio 2024 – Taglio del nastro delMario Baccini oggi a Borgo Valadier perre,ad alcune classi della scuola elementare Grassi, l’inizio della manifestazione “in– Fiera del Cioccolato Artigianale & Dolcezze dall’”. Presenti il Presidente del Consiglio Roberto Severini, l’assessore alle attività produttive, Raffaello Biselli. La manifestazione, organizzata in 22 casette di legno dove gustare specialità dolciarie, è patrocinata dal Comune die sarà aperta al pubblico, con ingresso libero, fino a domenica 25 febbraio, in via Torre Clementina, dalle 10 alle 24. Sabato e domenica, a partire dalle ore 11 ed ogni trenta minuti, sarà possibile assistere agli ...