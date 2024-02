Fiumicino, "E' stato bello e lo rifacciamo": continua la pulizia del parco intorno alla Liburna

(Di giovedì 22 febbraio 2024) ÉÉ, 22 febbraio 2024 – “É… e lo!” Con questo slogan il comitato promotore Saifo annuncia che, ancora una volta, si terrà l’appuntamento “Fatti spazio in città”: il 3 marzo 2024, a partire dalle ore 9, volontari si riuniranno nell’area verdeperre a ripulirla. “Portiamo a termine il lavoro iniziato – spiega il Comitato – e ridiamo ai cittadini spazi verdi per la socialità“. L’invito a partecipare è aperto a tutta la cittadinanza che dovrà munirsi di attrezzi da giardinaggio per restituire alil decoro che merita. All’iniziativa aderisce anche la Lipu (Delegazione Ostia Litorale Romano)., unpubblico ...