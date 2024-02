Fitto | sul Pnrr i numeri della spesa sono sottodimensionati Presto un decreto per finanziare le opere espunte dal piano

Fitto: "Allarmi sul decreto PNRR non necessari, non c'è fretta"

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Su 101,93 miliardi di euro di fondiricevuti finora, il 52% del totale, l’Italia in due anni e mezzo ne ha spesi circa 45,6. Lo scorso annostati utilizzati 21,1 miliardi, pari a poco meno di quanto era stato impegnato sommando le attività dei primi due anni del. Oggi la cabina di regia, coordinata dal ministro per gli Affari Ue Raffaele, ha dato via libera alla quarta relazione semestrale sullo stato di avanzamento del. Il testo è incentrato soprattutto sulle due rimodulazioni dei fondi, per circa 30 miliardi, operate dal governo negli scorsi mesi, espungendo daled obiettivi che non sarebbe stato più possibile raggiungere al 30 giugno 2026. “Il lavoro non è finito, abbiamo ancora molto da fare, ma i tanti obiettivi centrati ...