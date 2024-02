Fisco | il governo ci dà un “taglio” | addio alle sanzioni

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Importanti novità arrivano per quanto riguarda il, ilha deciso di darci un serio “”:(e non solo) Nella giornata di ieri, mercoledì 21 febbraio, si è riunito il Consiglio dei Ministri. Nel corso dello stesso sono stati effettuati degli importanti passi in avanti. In primis quello riguardante la riduzione delleamministrative tributarie che sono state, appunto, introdotte dal decreto legislativo approvato. Segno del fatto che lenon andranno oltre il 120%. Almeno questo è quello che arriva da una bozza del provvedimento. Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti (Ansa Foto) Cityrumors.itNel caso in cui si dovesse dichiarare meno dell’accertato (ed in questo caso anche del dovuto) la ...

