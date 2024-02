Fisco | finisce l’era delle maxi sanzioni Ridotte a un terzo e non oltre il 120%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Arriva il nono decreto della rivoluzione fiscale targata Meloni. E, questa volta, il governo interviene per alleggerire lesia penali sia amministrative, in media a un, e viene incontro ai contribuenti che per obiettive difficoltà non sono riusciti a pagare le imposte. Due, in particolare, i capitoli più importanti del provvedimento varato ieri dal Consiglio dei ministri: la sanzione massima per la omessa dichiarazione dei redditi o Irap sarà del(ora, può arrivare anche al 240%). Inin caso di un reddito accertato superiore a quello dichiarato, si applicherà una sanzione amministrativa del 70% della maggior imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato, con un minimo di 150 euro. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d’imposta ...