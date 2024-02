Firenze | tecnici sentiti come testimoni

Crollo Firenze, alcuni tecnici del cantiere sentiti come persone informate sui fatti

(Di giovedì 22 febbraio 2024) 15.21 Alcuniresponsabili dei lavori nel cantiere del crollo disono statipersone informate sui fatti in questi giorni dalla polizia giudiziara. Non si esclude che possano essere riascoltati e che anche altri vengano. Lo si apprende a margine dell'inchiesta della Procura diper omicidio plurimo colposo e disastro colposo per il crollo che ha causato 5 morti e 3 feriti. Intanto i pm stanno lavorando per decidere sulle perizie,una delle quali riguarderà la trave che ha ceduto

Strage sul lavoro: il cantiere dell'orrore: Nel cantiere di Firenze operavano 61 ditte in appalto, di cui 4 erano attive al momento del crollo. Dai primi accertamenti, emerge che due degli operai coinvolti non erano in regola con la ... nove.firenze

Crollo a Firenze: responsabili tecnici del cantiere ascoltati dalla polizia giudiziaria. Perizia sulla trave che ha ceduto: FIRENZE – Sono stati ascoltati dalla polizia giudiziaria, alcuni tecnici responsabili dei lavori nel cantiere del crollo di Firenze, in via Mariti. Secondo quanto emerge, fra i primi figurebbero gli ... firenzepost

NEWS - Mozione per intitolare a Gigi Riva uno spazio di Coverciano: "Sono sardo d'origine mentre Gigi lo era d'adozione - afferma De Blasi in una nota - Credo che questo legame sia un simbolo importante di integrazione e accoglienza in una citta' come Firenze, che e' ... napolimagazine