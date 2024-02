Firenze, Musei in Musica: concerto gratis con La Filharmonie, al Memoriale delle Deportazioni

(Di giovedì 22 febbraio 2024) In collaborazione fra MUS.E e l’orchestra filarmonica fiorentina La, proporrà estratti dal Requiem di Mozart L'articolo proviene daPost.

Per tutti era il “ prof essore” o semplicemente “ prof ”. Lui amava la definizione di “soprintendente d’Italia“. E un po’ lo è stato davvero quando, tra il ... (ilfattoquotidiano)

C’è fame di arte . Un amore che unisce tutti i Paesi del mondo e che interessa in maniera diretta l’Italia, titolare di un importante primato: può vantare il ... (quotidiano)

Firenze , 21 febbraio 2024 - Primo appuntamento del 2024 per musei in musica il prossimo 25 febbraio al Memoriale delle Deportazioni . Il progetto, sviluppato ... (lanazione)

Firenze, Musei in Musica: concerto gratis con La Filharmonie, al Memoriale delle Deportazioni: FIRENZE – Primo appuntamento del 2024 perMusei in Musica domenica 25 febbraio alle 10 e alle 11.30 alMemoriale delle Deportazioni (Memoriale di Auschwitz, viale Giannotti 81, Firenze). Il progetto, ... firenzepost

Firenze, al via Tourisma. Tra gli ospiti anche Guccini e Sgarbi: Firenze, 22 febbraio 2024 - Apre i battenti venerdì 23 febbraio la decima edizione di tourismA - Salone Archeologia e Turismo Culturale. Si svolgerà al Palazzo dei Congressi di Firenze dal 23 al 25 fe ... lanazione

Firenze: gli insegnanti e il mancato diritto di ingresso gratuito alle Cappelle Medicee: Cara Tecnica, le vacanze di Carnevale sono un’ottima occasione per ritemprare lo spirito, quindi gita a Firenze – affollatissima, benché in quella che lì si considera “bassa stagione” – per vedere o r ... tecnicadellascuola