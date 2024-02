Firenze | Alessio Boni e Iaia Forte portano in scena l’Iliade alla Pergola

Parla Massimo D'Alessio: «Il Fisco ha iniziato a perseguitarmi quando rientrai in Italia: torno a vivere»: L'imprenditore 62enne è finito nel mirino dell’ente di riscossione che ha richiesto il pagamento di circa 14 milioni di euro ... roma.corriere

Chiara Francini commossa ricorda Alessio Rapezzi, scomparso in Egitto: Campi Bisenzio in lutto per la scomparsa improvvisa, mentre era a Sharm El Sheikh, del conosciuto rappresentante. Lascia una figlia di 19 anni. Le parole dell’attrice su Instagram ... lanazione

Il candidato della Generazione Z a piedi per Empoli, Mantellassi: "Prossimità e ascolto, non solo una campagna": Questa la giornata da candidato sindaco di Alessio Mantellassi, in corsa per il centrosinistra ... per la consulta provinciale di Firenze degli studenti. Fu per caso, per curiosità - riavvolge il ... gonews