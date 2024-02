Aggrediti e rapinati in centro a Firenze da gruppo giovanissimi

Aggrediscono e rapinano ventenni in centro a Firenze: tre in manette, due sono minorenni: Ventenni originari del Pakistan sono strati aggrediti e rapinati in centro a Firenze da un gruppetto di giovanissimi messi in fuga dalla polizia. Tre persone sono state arrestate, due sono minorenni. gonews

Firenze: aggrediti e rapinati in pieno giorno. Tre arrestati, due sono minorenni: FIRENZE – Tre ragazzi, tutti ventenni originari del Pakistan, sono strati aggrediti e rapinati in centro a Firenze da un gruppetto di giovanissimi messi in fuga dalla polizia. L’episodio è accaduto ... firenzepost

Sant'Ambrogio, tre ventenni rapinati e pestati da una banda di dieci ragazzini: Firenze, 22 febbraio 2024 – Aggrediti e rapinati da una gang di ragazzini, di cui due minorenni, nel quartiere di Sant'Ambrogio. Per questo, nel tardo pomeriggio di ieri due pattuglie della polizia di ... msn