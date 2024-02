Fioriture anticipate | api già attive | temperature primaverili | l' effetto Sakura rischia di distruggere l' agricoltura 2024

di questo febbraio anomalo stanno ingannando 13.00 sciami di api in tutte le piante il risveglio anticipato anche le fioriture tutte le piante il risveglio anticipato anche le fioriture anticipate

(Di giovedì 22 febbraio 2024) I mandorli già in fiore fanno presagire la primavera alle porte, soprattutto al sud. Ma siamo ancora a febbraio e il clima così mite non è un bene per l': l', forse romantico, è moto preoccupante. «I cambiamenti climatici che danno queste stagioni anomale portano squilibri in tutte le colture, sia orticole che fruttifere», conferma Francesco Castelluccio, referente politiche ambientali e agroambientali di Cia, Confederazione Agricoltori Italiani. Uva, olive e frutta a guscio: le colture più a rischio «Le nostre colture sono tutte un po' a rischio, perché da clima mediterraneo stiamo diventando quasi subtropicale, e le piante cercano di mettere in atto una serie di difese per proteggersi». Parla di attacchi di malattie, funghi e insetti. «I danni maggiori li possono avere l'uva da tavola e da vino, olive, frutta ...