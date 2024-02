(Di giovedì 22 febbraio 2024) Potrebbero esserci alcuni movimenti nel corso della prossima finestra di mercato in casae non solamente in entrata. E in questo...

Assente dal campo per squalifica, Hakan Calhanoglu non ha comunque fatto mancare il suo sostegno ai compagni di squadra. festeggiando a distanza dopo

Albert Gudmundsson potrebbe essere il rinforzo ideale per Vincenzo Italiano in questa sessione di mercato dopo gli accordati appelli del tecnico

Fiorentina, c'è distanza per il rinnovo di Martinez Quarta. Ci pensa la Juve: Potrebbero esserci alcuni movimenti nel corso della prossima finestra di mercato in casa Fiorentina e non solamente in entrata. E in questo senso è da monitorare la situazione relativa a Lucas

KOUAME, Ha contratto la Malaria. Incerto il recupero: Neanche il tempo di tornare dalla Coppa d'Africa vinta con la sua Costa d'Avorio, che Kouamé dovrà nuovamente fermarsi. "Acf Fiorentina comunica che, in seguito a comparsa di febbre e malessere

Kouamé ha la malaria, arriva il ricovero per l'attaccante della Fiorentina: Doccia fredda per i tifosi della Fiorentina, a pochi giorni di distanza dalla partita Fiorentina - Lazio fissata per la giornata di lunedì 26 febbraio: è infatti trapelata la notizia che l'attaccante ... ilgiornale