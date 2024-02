Finanza verde | Pechino tenta l’allineamento a Bruxelles Ecco perché

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 22 febbraio 2024) C’è aria di green nellacinese? Le tre principali borse del Paese hanno fatto circolare una bozza del nuovo regolamento per la sostenibilità ambientale, sociale e di governance (o Esg in breve). Verranno applicate a oltre quattrocento società, che insieme rappresentano più della metà del valore di mercato complessivo delle borse stesse; queste aziende dovranno iniziare a pubblicare regolarmente dei rapporti sulla sostenibilità entro il 2026. Per gli esperti raggiunti da Bloomberg, queste regole “contribuiranno a standardizzare la rendicontazione in Cina e a ridurre i rischi di greenwashing per i gestori finanziari”. È un esercizio di allineamento, spiegano:sta cercando di adeguare le proprie normative a quelle dell’Unione europea, la più ambiziosa nel campo, dove le aziende dovranno iniziare a fornire informazioni simili a partire da ...