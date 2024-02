Fim Campania, è inaccettabile morire di lavoro

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Per la Fim- Cislche si continui adi, soprattutto in realtà industriali ad alta capacità te cnologica. Il tema della sicurezza sul, oggi più che mai, deve essere centrale sia nelle politiche Sindacali che in quelle del Governo”. Così Giovanna Petrasso, segretaria nazionale e reggente della Fim-, commentando la morte dell’operaio di 52 anni, schiacciato dai macchinari all’interno dell’area dello stabilimento Stellantis di Pratola Serra (Napoli), dove era impegnato per una ditta esterna. “Servono strumenti idonei – ha aggiunto – a partire da un incremento fattivo degli organici degli ispettorati del, per consentire controlli seri e mirati ad adeguare e sanzionare le aziende che ...