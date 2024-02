Film ’filorusso’ | caso in Parlamento Mirino sul patrocinio del Comune

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Ildelal‘filorusso’ “Il testimone“, concesso daldi Foligno. arriva in. La deputata Emma Pavanelli (M5S) annuncia, infatti, un’ interrogazione indirizzata al ministro dell’Interno sulla vicenda. "Unpropaganda finanziato dal Governo Putin che tenta di glorificare l’invasione russa in Ucraina sarà proiettato nella sala rossa di Palazzo Trinci, sede della Pinacoteca civica e del Museo archeologico di Foligno, con ildel. Sembra uno scherzo di pessimo gusto – commenta Pavanelli - e invece è la triste realtà. Che nessun esponente della Lega abbia mai preso una posizione netta contro la Russia non è una novità. Che nessuno di loro lo abbia fatto neanche a seguito dell’improvvisa morte di ...