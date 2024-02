Figc, Gravina riceve il sindaco di Firenze: 'Esemplare il progetto del nuovo stadio Franchi'

L’ Inter , insieme alla Juventus e al Milan, esprime la propria a Gabriele Gravina in merito alla riforma della Serie A. Ecco com’è andata l’ultimo incontro in ... (inter-news)

Firenze, c'è il via libera per intitolare un'area di Coverciano a Gigi Riva: Il nome di Gigi Riva rimarrà a Coverciano per lungo tempo. La Commissione Sport di Firenze ha accettato all'unanimità la mozione per intitolare un luogo o un campo sportivo all'ex attaccante italiano ... msn

Italia-Irlanda: sfida amichevole, ma c’è poco da scherzare: Italia-Irlanda: le Azzurre incontrano una squadra che è cresciuta molto, imponendosi con ottimi risultati in Nations League. Dove vedere il match venerdì ... calciostyle

Mister dilettanti, svolta epocale: rimborso minimo garantito: Accordo con la Lnd voluto a tutti i costi dall’Aiac. Sotto ad una certa soglia non si scenderà Una data: 21 febbraio 2024; tre firme: Gabriele Gravina per la Figc, Giancarlo Abete per Lnd, Renzo ... youtvrs