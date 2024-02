Ferrovienord, inaugurato a Cormano-Cusano Milanino il totem...

Ferrovienord, inaugurato a Cormano-Cusano Milanino il totem Openstage per la musica dal vivo: Prosegue nelle stazioni di Ferrovienord l’installazione dei totem Openstage, dispositivi che permettono agli artisti di esibirsi dal vivo. Dopo la collocazione nelle scorse settimane a Milano Bovisa, ... adnkronos

A Milano si fanno concerti nelle stazioni dei treni: Per l’inaugurazione del totem alla stazione Milano Domodossola si sono esibiti Diorama, solista indie pop e i Golden Hind, una rock band. L’iniziativa, patrocinata da Regione Lombardia, proseguirà ... milanotoday

Musica in stazione, i totem Openstage occasione per giovani talenti. In arrivo anche a Varese: La colonnina, inaugurata questa mattina alla stazione Milano Domodossola dall’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, insieme al presidente di FerrovieNord, Fulvio Car ... laprovinciadivarese