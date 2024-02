Ferragni | sentiti libera dal vostro personaggio

Chiara Ferragni, pioggia di meme sul caso Pandoro Gate

(Di giovedì 22 febbraio 2024) “Que nooo!” esclamerebbe Mescal. Nooo. Come faremo senza di loro? Ci siamo giocati anche questi. I Blasotti sono morti, ahò, i Ferragnez sono morti, uhè, e anche i Lellilelli (Lorenzo e Selvaggia) non si sentono troppo bene, al netto di Travaglio. A, uè, uì, quanta sfiga che va lì. Que nooo! I Ferragnez sont sciopaà, sont sciopaaà, sont sciopaaà, oggi ho pianto dal ridere, ma che pena vederti, fare finta di piangere. Tanto lì è tutta una finzione, un selfie, un reality, una docupalla. Que nooo! Ma lo sapevo, io lo sapevo, devo avere da qualche parte ancora qualche tweet, “questi appena gira il vento si sciolgono come le meduse sotto al sole”. Il vento prima o dopo gira. Perché si può fare fesso qualcuno per sempre o tutti per un poco, eccetera. E insomma, Federico Lucia è uscito dal gruppo societario. Perché quel matrimonio lì, era una intrapresa, dai su. E, come per ogni industria, se ...