“Ferragni e Fedez | game over” I Ferragnez si sono lasciati

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di giovedì 22 febbraio 2024) È finita la relazione trae Chiara? Secondo Dagospia sì, anche se di risposte ufficiali al momento non ce ne. Le voci su un loro allontanamento si rincorrono da tempo ma i due a San Valentino, solo pochi giorni fa, si erano mostrati ai fan intenti in una cenetta romantica. Poi però sui social più nulla e i due sembravano vivere due vite separate. Secondo Dagospia siamo ormai arrivati al “”. “Il rapper, domenica scorsa, se ne è andato di casa e non è più tornato – si legge sul sito di Roberto D’Agostino – Dal Sanremo dell’anno scorso, la storia d’amore tra i due s’era incrinata ma l’influencer aveva rimandato qualsiasi decisione per stare vicina al marito malato. Nel momento in cui lei si è trovata in difficoltà, invece,si è mostrato meno generoso, ...