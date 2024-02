Ferragni dopo separazione con Fedez su TikTok | Sono piena di tutte le sfighe di questo periodo - VIDEO

Ferragnez, quanto vale il patrimonio in caso di separazione?

Il nome di Chiara Ferragni è tornato di prepotenza su tutti i siti e giornali in queste ore, ma stavolta per questioni di gossip. Non che la vicenda ... (caffeinamagazine)

Fedez va via di casa: Chiara Ferragni attesa da Fazio a "Che tempo che fa": Secondo le ultime indiscrezioni riportate da "Dagospia" Chiara Ferragni e Fedez, dopo le innumerevoli voci, si sono lasciati. L'influencer rilascerà un'intervista da Fabio Fazio domenica prossima a ... news.fidelityhouse.eu

Ferragnez separati, cosa succede al patrimonio Dalla nuova casa extra lusso a Milano (intestata a lei) alle società: Classe 1987, Chiara Ferragni nasce a Cremona il 7 maggio ... e degli incassi diventando addirittura la seconda influencer italiana più pagata di Instagram dopo Khaby Lame, e il suo compenso superava i ... ilmessaggero

Da Sanremo a Balocco: così i Ferragnez non hanno retto alla lunga crisi: Fedez sembra essere tornato a casa dei genitori dopo la rottura con Chiara Ferragni. Da domenica, infatti, il rapper non dormirebbe più nel superattico, per altro di proprietà della moglie, in cui la ... ilgiornale