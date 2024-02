Ferragnez | quale sarebbe stato il motivo della separazione

Fedez e Chiara Ferragni? I gossip sulla fine del matrimonio sono diventati assordanti: ecco per quale moti ...

Fedez lascia Chiara Ferragni per preparare la sfilata e ‘fare compagnia alla Dona’: “Posso mettere gli accessori a un vestito Versace”: Proprio in queste ore i rumors sulla fine della storia d’amore tra Fedez e Ferragni stanno facendo il giro del web. Non sappiamo se si tratti di una trovata pubblicitaria (l’ennesima) in un momento di ... ilriformista

Chiara Ferragni e Fedez, la separazione per distrarre i fan dai problemi giudiziari La strategia di comunicazione dei Ferragnez: Sapete quali sono gli hashtag più in tendenza sui social nelle ultime ore #chiaraferragni, #fedez e #ferragnez sono stati scritti e condivisi da milioni di utenti, che da ore stanno commentando il ... leggo

Fedez e Ferragni, cosa è successo Lui lascia la casa, lei «non era preparata». Cosa sappiamo sull'addio dei Ferragnez: Inoltre l'influencer ha eliminato anche l'immagine del profilo Instagram nella quale era con Fedez. Ora compaiono lei e i suoi bambini, del marito non c'è traccia. Un segno abbastanza chiaro. E se ... ilmessaggero