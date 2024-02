Ferragnez | gli ultimi video di Fedez confermerebbero la crisi con Chiara | Il dettaglio FOTO

I Ferragnez sono in crisi? Spunta una foto!

I Ferragnez sono tornati a farsi vedere insieme su Instagram in occasione di San Valentino ma un dettaglio social non sfugge ai fan della coppia (ilgiornale)

Fedez, il viaggio a Miami con l'assistente che ha fatto infuriare Chiara Ferragni. Chi è Eleonora Sesana: «Lo segue come un'ombra»: The Ferragnez, scendono i titoli di coda ... Forse per farlo vedere, poi a scorrere gli anelli tornano, la fede va e viene in alcune foto, ma in verità forse essendo le foto speculari ci si può anche ... leggo

Chiara Ferragni e Fedez si sono lasciati. Nel silenzio degli interessati la foto di Leone dice tutto: Mentre gli strascichi del pandoro-gate sembrano ancora pesare sull ... diretti interessati che destabilizza e implicitamente genera grossi punti di domanda. I Ferragnez si sono lasciati A quanto pare ... leggo

Ferragnez separati, solo una mossa di marketing I loro follower: «Vogliono mettere in ombra le vicende giudiziarie»: Mossa di marketing sì o no È quello che si stanno chiedendo i fan (ma soprattutto gli haters) di Chiara Ferragni e Fedez dopo aver letto la notizia della loro separazione. ilmessaggero