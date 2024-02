Ferragnez al game over | È andato via di casa | perché la coppia è scoppiata

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 22 febbraio 2024) L'annuncio è di quelli che non lasciano spazio a interpretazioni: la relazione tra Chiara Ferragni e Fedez è finita. "Gave", scrie il sito Dagospia che parla di "scoop". Insomma, non si tratta di interpretazioni o speculazioni, ma di un fatto: "Il rapper, domenica scorsa, se ne èdie non è più tornato", scrive il sito di Roberto D'Agostino. Insomma, la crisi diè deflagrata. I problemi tra Ferragni e Fedez, si legge nella ricostruzione, sarebbero iniziati con la co-conduzione del Festival di Sanremo dell'imprendityrice e influencer, un anno fa, con tutte le polemiche che seguirono per le uscite polemiche del marito che misero in ombra la compagna. "Ma l'influencer aveva rimqualsiasi decisione per stare vicina al marito malato", spiega Dagospia, poi esplode il ...