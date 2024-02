Ferite due donne in seguito all' aggressione di un Pitbull | Muoiono un Cane e un Gatto

Pitbull fugge da una casa a Montesilvano: due donne ferite, uccisi un cane e un gatto

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Pescara - Duesono rimastea Montesilvano Marina inall'di un, evento che ha portato anche alla morte di une di un. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti immediatamente gli operatori del 118 e gli agenti della polizia locale, insieme al personale della Asl di Pescara. Le vittime, una 87enne e una 54enne, sono state soccorse e trasportate in ospedale. Secondo le prime informazioni, ilsi è liberato da una casa sfruttando il cancello aperto e ha attaccato un altro, causandone la morte, e ferendo la proprietaria dell'animale e un'altra persona. Inoltre, ilha anche attaccato un, uccidendolo. L'episodio si è verificato intorno ...

