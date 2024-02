'Lei va avanti a fare le sue cose. Non ci sono stati contatti e a catturare indizi sull'imprenditrice digitale e moglie di Fedez. " come ha annunciato lei stessa via social. 'Andata', ha scritto

Fedez ‘va via di casa’, il gesto degli amici per Chiara Ferragni commuove tutti (Di giovedì 22 febbraio 2024) Fedez avrebbe lasciato la casa di Milano e i Ferragnez si sarebbero separati, intanto arriva il gesto degli amici dell’influencer. Sono settimane ormai che si parla di una crisi tra Chiara Ferragni e Fedez, la frattura si sarebbe creata dopo lo scandalo dei pandoro Balocco e non si sarebbe sanata. Per l’imprenditrice digitale questo non è affatto un momento facile, oltre le vicende giudiziarie e la crisi d’immagine potrebbe trovarsi ad affrontare anche una separazione. Per fortuna ha vicino gli amici che hanno fatto per lei una cosa bellissima. Rottura tra Chiara Ferragni e Fedez, il gesto degli amici dell’influencer (IG ... Leggi tutta la notizia su cityrumors (Di giovedì 22 febbraio 2024)avrebbe lasciato la casa di Milano e i Ferragnez si sarebbero separati, intanto arriva ildell’influencer. Sono settimane ormai che si parla di una crisi tra, la frattura si sarebbe creata dopo lo scandalo dei pandoro Balocco e non si sarebbe sanata. Per l’imprenditrice digitale questo non è affatto un momento facile, oltre le vicende giudiziarie e la crisi d’immagine potrebbe trovarsi ad affrontare anche una separazione. Per fortuna ha vicino gliche hanno fatto per lei una cosa bellissima. Rottura tra, ildell’influencer (IG ...

