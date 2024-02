Fedez ha lasciato casa | rottura con Chiara Ferragni | Ecco cosa c' è dietro

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 22 febbraio 2024) L'onda alta tradiventa maremoto, anzi una tempesta perfetta dal quale è impossibile salvarsi. La coppia più famosa dello showbiz si è lasciata e il rapper milanese avrebbe giàla loro. La goccia che ha fatto traboccare il vaso dopo mesi di tensioni crescenti e incrociate. Mai così lontani i due coniugi, la famiglia “perfetta” e invidiata da tutti gli italiani. Apparizioni in coppia sempre più sporadiche, viaggi separati, numerosi indizi social che non giocano a favore dell'unione dei due. Soprattutto, travolta dalla tempesta mediatica relativa ai processi in corso delle sue aziende, regala nuovi spunti: dopo aver postato la foto della sua mano sinistra senza anelli al dito e aver cambiato la foto profilo scegliendo un'immagine esclusiva ...