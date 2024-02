Fedez e Ferragni scoppiati | anche la separazione può diventare un affare | sul modello Totti-Ilary video

Fedez e Chiara Ferragni? I gossip sulla fine del matrimonio sono diventati assordanti: ecco per quale moti ...

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 22 febbraio 2024)sono: il duo Ferragnez si è sciolto, come conferma la Gazzetta Ufficiale del gossip, Dagospia. Scrive il sito di Roberto D’Agostino che, domenica scorsa, se ne è andato di casa e non è più tornato. Dal Festival di Sanremo dell’anno scorso con il bacio scandalo del rapper con Rosa Chemical, si parlava di Ferragnez entrati in crisi. La bionda ex allieva della Bocconi aveva accusato il cantante/compagno di aver “cercato visibilità” e provocazione, togliendole luce proprio nel pieno della kermesse sanremese. L’annuncio delladato dalla Gazzetta ufficiale del gossip: Dagospia Passato il Santo (Sanremo) laaveva momentaneamente messo in congelatore l’idea della, per stare accanto al marito, colpito da una ...