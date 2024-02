Fedez e Ferragni è finita? Lei cambia foto profilo | web scatenato

È finita la storia d'amore tra Chiara Ferragni e Fedez . Dopo che nei giorni scorsi l'influencer aveva pubblicato una serie di storie e contenuti mettendo in bella mostra la mano senza fede, Dagospia ha

(Di giovedì 22 febbraio 2024) The Ferragnez , scendono i titoli di coda. Almeno stando agli indizi lasciati nelle ultime settimane, lui parte per Miami con la sua assistente (con Vittoria che abbracciandolo chiede ma poi torni e lui "certo amore che torno"), lei che posta solocon i bambini, con Leone, e Vittoria in casa, al parchetto con le sorelle la mamma, o nei week end. Poi la mano di lei senza fede e senza i preziosi...