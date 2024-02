Fedez e Chiara Ferragni si separano? Tutte le coppie ‘scoppiate’ dello spettacolo

Chiara Ferragni e Fedez si sono lasciati: il rapper è andato via di casa domenica scorsa

Da Sanremo a Balocco: così i Ferragnez non hanno retto alla lunga crisi: Fedez sembra essere tornato a casa dei genitori dopo la rottura con Chiara Ferragni. Da domenica, infatti, il rapper non dormirebbe più nel superattico, per altro di proprietà della moglie, in cui la ... ilgiornale

Chiara Ferragni, Fabio Fazio la annuncia come ospite il 3 marzo a Che tempo che fa: Chiara Ferragni sarà ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che fa nella puntata di domenica 3 marzo 2024: l'annuncio ufficiale del programma sul Nove. gazzetta

Fedez e Ferragni è finitaLei cambia foto profilo: Ma a colpire di più infine è l'improvviso cambio della foto del profilo di Chiara Ferragni lei abbracciata ai figli senza Fedez, e allora che succede La rete si scatena. Per una maniacalmente attenta ... ansa