Fedez è andato via di casa. Diverse testate confermano la separazione tra i Ferragnez (Di giovedì 22 febbraio 2024) Chiara Ferragni e Fedez si sarebbero lasciati: a dirlo è il sito di gossip Dagospia, secondo il quale il rapper se ne sarebbe andato di casa già domenica, 18 febbraio 2024, e non sarebbe tornato. A confermare le indiscrezioni anche Vanity Fair, il quale fa notare che da qualche giorno le storie Instagram di Fedez sembrerebbero essere postate da un luogo diverso dal consueto attico di City Life. I due diretti interessati non hanno ancora rilasciato dichiarazioni in merito, mentre, sempre secondo Vanity Fair, Chiara Ferragni sarebbe attesa da Fabio Fazio a Che tempo che fa nelle prossime settimane.

