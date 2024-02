Fedez è andato via di casa Chiara Ferragni è attesa da Fabio Fazio Vanity Fair conferma

(Di giovedì 22 febbraio 2024)si sono lasciati, lui èvia didomenica scorsa e non è più tornato.puòre l'indiscrezione di Dagospia. Non è ancora tempo, però, di comunicati o dizioni ufficiali.da, negli studi di Che tempo che fa

Ferragnez : la favola è finita. E' rottura tra Chiara Ferragni e Fedez. "Lui è andato via di casa" - Chiara Ferragni e Fedez si sono lasciati e il rapper, secondo Dagospia, avrebbe lasciato la casa di famiglia domenica scorsa, 18 febbraio. Le voci che circolavano da ... (milleunadonna)

Chiara Ferragni e Fedez in crisi : lui è andato via di casa - Il matrimonio tra Fedez e Chiara Ferragni sarebbe giunta al capolinea, è quanto riporta Dagospia, secondo cui il rapper avrebbe lasciato casa a Milano domenica scorsa e ... (zon)

Chiara Ferragni e Fedez, matrimonio finito. «Lui è andato via di casa», le ultime indiscrezioni e gli indizi: Matrimonio finito tra Chiara Ferragni e Fedez Il rapper se ne sarebbe andato di casa senza più tornare. Questo è accaduto domenica scorsa. L'indiscrezione arriva da Dagospia. La storia d’amore tra i ... ilmattino

Chiara Ferragni e Fedez si sono lasciati Cosa sappiamo della presunta crisi dai social: Ciò che è certo, è che i due hanno trascorso San Valentino a cena, da soli, in una location romantica. Poi, la partenza di Fedez per Miami. E, mercoledì 21 febbraio, le storie che il rapper ha girato ... tg24.sky

Olivier Francois, CEO FIAT, ospite di Fedez: “Ho imparato tanto da Marchionne”: All’inizio lui era estasiato, mi diceva ‘Sei un genio!’. Andava in giro con l’ipad e faceva rivedere lo spot a tutti. Lo guardava per una notte intera -non dormiva!- poi dopo qualche giorno se ... autoappassionati