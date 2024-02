Fedez dopo Chiara | “casa in affitto a 17 mila euro al mese” | Myrta Merlino | “Cifra non da nullatenente”

Chiara Ferragni e Fedez si sono lasciati: il rapper è andato via di casa domenica scorsa. «Lei non era...

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Dove andrà a viverela presunta separazione daFerragni? Nonostante la notizia della rottura i due non l’abbiano ancora commentata i rumor a riguardo sono moltissimi. Circolano anche sulla nuova dimora del rapper che da domenica, secondo quanto trapelato su Dagospia, avrebbe lasciato il tetto coniugale dove era entrato solo lo scorso novembre. “Pare cheabbia contattato una nota agenzia immobiliare dino già qualche giorno fa, quindi prima di domenica, per un appartamento zona City Life” – ha commentato Michel Dessì di Pomeriggio Cinque – “Un appartamento già arredato che ha undi circa 17al. Ho verificato alcuni appartamenti inqua in questa zona e ci sono ...