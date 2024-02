“Basta finestre aperte nelle classi per far cambiare l'aria in inverno': il prof. Vaia dello Spallanzani a Rtl 102.5

Federica Gentile prof a La Sapienza di Roma (Di giovedì 22 febbraio 2024) Una storia, pubblicata sul suo profilo Instagram, svela la nuova avventura di Federica Gentile. Abituata a trascorrere le sue giornate con i ragazzi di Radio Zeta, sceglie di incrementare i contatti con la generazione dei più giovani attraverso l'insegnamento. “Primo giorno di aula di Storia della Radio e della televisione a La Sapienza con Christian Ruggiero. Che bella classe attenta, grazie ragazzi. Sarà un bel semestre!”. E una foto scattata dal fondo dell'aula con la Gentile intenta a parlare ai ragazzi. Volto e voce di RTL 102.5 da molti anni, Direttrice di Radio Zeta e volto televisivo, da oggi, affiancherà la conduzione e la direzione radiofonica agli impegni universitari. La Gentile, in realtà, non è nuova alle docenze accademiche. In passato, il suo nome era apparso ... Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano (Di giovedì 22 febbraio 2024) Una storia, pubblicata sul suoilo Instagram, svela la nuova avventura di. Abituata a trascorrere le sue giornate con i ragazzi di Radio Zeta, sceglie di incrementare i contatti con la generazione dei più giovani attraverso l'insegnamento. “Primo giorno di aula di Storia della Radio e della televisione a Lacon Christian Ruggiero. Che bella classe attenta, grazie ragazzi. Sarà un bel semestre!”. E una foto scattata dal fondo dell'aula con laintenta a parlare ai ragazzi. Volto e voce di RTL 102.5 da molti anni, Direttrice di Radio Zeta e volto televisivo, da oggi, affiancherà la conduzione e la direzione radiofonica agli impegni universitari. La, in realtà, non è nuova alle docenze accademiche. In passato, il suo nome era apparso ...

Notizie Correlate

Federica Accio - la personal trainer anti-palestra : «La mia ginnastichina lenta e gentile è per tutti» - Federica Accio , personal trainer , ha inventato la « ginnastichina ». Ha 20 mila allieve iscritte ai suoi non-corsi che seguono online il suo anti-allenamento. E lei ha ... (open.online)

Federica Iaccio - la personal trainer anti-palestra : «La mia ginnastichina lenta e gentile è per tutti» - Federica Iaccio , personal trainer , ha inventato la « ginnastichina ». Ha 20 mila allieve iscritte ai suoi non-corsi che seguono online il suo anti-allenamento. E lei ha ... (open.online)

Federica Gentile - chi sono l’ex marito Domenico Iannacone e la figlia Nicole - Federica Gentile, classe 1968, è una conduttrice radiofonica e autrice radiofonica e televisiva. La sua è una carriera brillante. Ha lavorato alla Rai e a RTL 102.5 e ... (metropolitanmagazine)

Altre Notizie

Martedì e Venerdì, atmosfera sommessa e regia asciutta per il ritratto di un uomo vessato da un mondo del lavoro disumano: Alessio De Leonardis e Fabrizio Moro tornano alla regia dopo il successo di Ghiaccio. Con Edoardo Pesce protagonista: un padre che si ritrova a correre contro il tempo, consapevole che la vita 'ha un ... informazione Ospite in W L'Italia: Martedì 20 febbraio, dalle ore 12.00 Fabrizio Moro sarà ospite in diretta su RTL 102.5 e in streaming su RTL 102.5 PLAY, in “W L’Italia" con Angelo Baiguini e Federica Gentile. rtl “Perché Annalisa è sempre seria e non ride mai”: la spiegazione ‘scientifica’ diventa virale. La cantante reagisce così: “La spiegazione scientifico-culturale del perché Annalisa è sempre seria “. A fornirla, in chiave chiaramente ironica, è ‘lafedericaeffe’, genovese – che su TikTok precisa di non essere influencer ma ... ilfattoquotidiano

Video di Tendenza