Febbraio non piace ai granata Flessione | parlano i numeri

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Ladi risultati? E’ tutto...normale, siamo a. Eh già, proprio così: il secondo mese dell’anno è particolarmente indigesto al Pontedera. Lo dicono i, perché anche nelscorso la squadra di Canzi faticò parecchio. Anzi, il dato potrebbe essere esteso anche a gennaio, altro mese sofferto daiche nelle ultime due stagioni hanno chiuso il girone di andata in crescendo e poi in questi primi due mesi hanno accusato un calo sul piano della gestione dei risultati. I? Eccoli. Se quest’anno la squadra ha raccolto appena 4 punti nelle ultime 6 giornate (20 gennaio – 18), nella stagione passata ne mise insieme 5 nell’identico arco di gare (28 gennaio – 19). Nel campionato in corso i quattro punti li ...