FC 24 – Sbanchiamo nella settimana della Fantasy FC

Pronostici Calcio: Multipla Quota 30 del 12/05/2023

Leggi tutta la notizia su imiglioridififa

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Torna anche quest’anno la promo delleFC, carte dinamiche molto apprezzate dalla community. Andiamo a capire quali saranno le modalità di upgrade e come il mercato reagirà a queste carte, ma soprattutto quali investimenti potremo fare per guadagnare tanti crediti. Ricordiamo che EA Sports FC 24 è disponibile in tutto il mondo dal 29 settembre su Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X/S, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Chi ha effettuato il pre-orderUltimate Edition ha avuto la possibilità di iniziare a giocare dal 22 settembre