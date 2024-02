Fatturato del terziario in positivo nel 2023: effetto prezzi determinante nel commercio

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Nel quarto trimestreprosegue la crescita deldelle imprese bergamasche attive nel. L’incremento è particolarmente intenso nei servizi, dove il volume d’affari aumenta rispetto allo stesso periodo del 2022 del +5,7%, in accelerazione in confronto alle rilevazioni precedenti, mentre su base trimestrale la velocità di crescita sale al +1,7%. Più ridotto l’incremento dinelal dettaglio (+1,9% su base annua e +0,4% su base trimestrale), che risulta in attenuazione rispetto al terzo trimestre. La dinamica degli ultimi tre mesi dell’anno consente di chiudere ilcon una crescita media annua significativa sia per quanto riguarda i servizi (+4,9%) che per ilal dettaglio (+4%), anche se in quest’ultimo settore la ...