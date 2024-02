Farmaci | Giorgio Palù si è dimesso dalla presidenza dell' Aifa

Giorgio Palù si dimette dalla presidenza dell'Aifa

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Milano, 22 feb. (Adnkronos Salute) -si è'Agenzia italiana del farmaco. Lo dichiara il virologo all'Adnkronos Salute. "Vi comunico, dopo un'attenta meditazione, che la mancata sintonia col ministro e l'assenza di risposte dal Governo mi costringono a dare le dimissioni da presidente nominato di'hic et immediate'". Sono le parole con cuiha comunicato le sue dimissioni'Agenzia italiana del farmaco, contenute in un messaggio rivolto ai consiglieri del Cda e ai direttori'ente regolatorio, oggi in occasione di una riunione informale. Un messaggio che l'Adnkronos ...