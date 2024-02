FANTACALCIO | EXPECTED BONUS – Il più atteso della giornata 26 | Federico Chiesa

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Inaspettatamente, CN24 individua il giocatore piùdelper ognidi Serie A. Oggi tocca a lui:Inaspettatamente, CN24 individua il giocatore piùdelper ognidi Serie A. Oggi tocca a lui:. -Se non c’è nessun volontario, sorteggiamo. Ecco, vediamo… il numero 7. Chi è il 7? -Sì… dovrei essere io… -Ah ecco.. Come sarebbe “dovrei”? E’ Lei il 7 oppure no? -Sono io, sì… -Oh, molto bene. Prego, venga alla lavagna. -Vengo da solo? -E che dobbiamo fare, un’interrogazione di gruppo? Vuole portare parenti e amici? Su,, coraggio, alla lavagna. -Sì. Vengo… -Oh, eccoci. Allora, ...