Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 22 febbraio 2024) di Rita Librandi* Il latino familia(m), da cui ha avuto origine il nostro , era un derivato di famulus (‘servitore’) e designava originariamente l’insieme di servi e schiavi che vivevano nella stessa casa; ne troviamo, infatti, una traccia in famiglio, che entra in italiano nel XIV secolo con il significato di ‘servitore’ o ‘aiutante di casa’. Nell’antica Roma, tuttavia, la parola fu ben presto usata per indicare un nucleo sociale composto dai membri di una gens legati tra loro da vincoli di consanguineità o affinità. Il termine arriva nella nostra lingua già nel XIII secolo e conserva dell’accezione latina sia il valore sociale di circoscritta comunità umana sia il rapporto di parentela che ne unisce i componenti. Da quest’ultimo ha avuto anche origine l’estensione a elementi non umani, per cui parliamo di famiglie di piante o di animali, come la dei felini. È bene ricordare, ...