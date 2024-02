Famiglia | Ruiu Pro Vita & Famiglia | “Non possiamo lasciare ai bambini un mondo pro utero in affitto”

indebolita e bistrattata, il lumicino che in questo tempo drammatico di crisi, ci permette di guardare al futuro con speranza", ha aggiunto Maria Rachele Ruiu, portavoce di Pro Vita & Famiglia onlus.

(Di giovedì 22 febbraio 2024) “Ci siamo stancati, nonrestituire aiundove le persone vengono vendute con l'in”. Lo ha detto Maria Rachele, portavoce di Proonlus, in occasione dell’evento “Custodi del Domani - In difesa deie della", organizzato dal gruppo consiliare di Fratelli d'Italia della Regione

Famiglia : Ruiu (ProVita & Famiglia) - 'amore per nostri figli è nostro motore' - Milano, 22 feb. - (Adnkronos) - "L 'amore per i nostri figli è il motore che ci muove. Dal momento che vogliamo custodire i nostri figli e restituire loro un mondo più ... (liberoquotidiano)

Famiglia : Ruiu (ProVita & Famiglia) - ‘amore per nostri figli è nostro motore’ - (Adnkronos) – "L’amore per i nostri figli è il motore che ci muove. Dal momento che vogliamo custodire i nostri figli e restituire loro un mondo più giusto e migliore, ... (periodicodaily)

Famiglia : Ruiu (ProVita & Famiglia) - ‘amore per nostri figli è nostro motore’ - Milano, 22 feb. – (Adnkronos) – “L?amore per i nostri figli è il motore che ci muove. Dal momento che vogliamo custodire i nostri figli e restituire loro un mondo più ... (calcioweb.eu)

Famiglia: Ruiu (ProVita & Famiglia), ‘amore per nostri figli è nostro motore’: Vogliamo restituire loro un mondo dove la famiglia, che è culla della vita e che oggi viene indebolita e quasi bistrattata, rappresenta la speranza”. Lo ha detto Maria Rachele Ruiu, portavoce di Pro ... periodicodaily

Famiglia: Brandi (ProVita & Famiglia), ‘libertà sia mezzo per fare del bene’: Così Toni Brandi, presidente di ProVita & Famiglia onlus, a margine dell’evento ‘Custodi del Domani – In difesa dei bambini e della famiglia’, organizzato dal gruppo consiliare di Fratelli d'Italia ... sardegnareporter

Pro Vita Famiglia: "In consiglio regionale presentato libro 'Per Amore dei nostri figli": In difesa dei bambini e della famiglia, sempre più spesso - nella società odierna - bersagliati dalla cultura progressista, gender e del politicamente corretto. Di questo, come fanno sapere i promotor ... adnkronos