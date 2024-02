tant'è che da molto tempo persino in California la ricerca non viene più finanziata (e certamente non per motivi etici)", ricorda al Giornale Francesca Romana Poleggi di Provita& Famiglia. Giusto

Famiglia: Poleggi (ProVita & Famiglia), ‘bambini e ragazzi vivono crisi esistenziale’ (Di giovedì 22 febbraio 2024) Milano, 22 feb. – (Adnkronos) – ?Sono un?insegnante, una mamma e una nonna e ho scelto questo lavoro per vocazione, perché amo rapportarsi quotidianamente con i giovani. Svolgendo il mio lavoro ho constatato che i ragazzi vivono una grande crisi esistenziale. Il perché è da ricercare nel fatto che sono abusati. La radice del loro malessere è l?abuso, in primis da parte dei social e di internet, che rubano il cervello ai nostri figli e li manipolano. Attraverso i social bambini e ragazzi subiscono vari indottrinamenti e varie forme di condizionamento che li rendono infelici?. Sono le parole di Francesca Romana Poleggi, direttore editoriale della rivista Pro Vita & Famiglia, intervenuta a margine dell?evento “Custodi del Domani – In difesa dei ... Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu (Di giovedì 22 febbraio 2024) Milano, 22 feb. – (Adnkronos) – ?Sono un?insegnante, una mamma e una nonna e ho scelto questo lavoro per vocazione, perché amo rapportarsi quotidianamente con i giovani. Svolgendo il mio lavoro ho constatato che iuna grandeesistenziale. Il perché è da ricercare nel fatto che sono abusati. La radice del loro malessere è l?abuso, in primis da parte dei social e di internet, che rubano il cervello ai nostri figli e li manipolano. Attraverso i social bambini esubiscono vari indottrinamenti e varie forme di condizionamento che li rendono infelici?. Sono le parole di Francesca Romana, direttore editoriale della rivista Pro Vita, intervenuta a margine dell?evento “Custodi del Domani – In difesa dei ...

