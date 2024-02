Falcone | «Per battere l’Inter non ci sono ricette! L’obiettivo è uno»

(Di giovedì 22 febbraio 2024)ha parlato a tre giorni dalla partita tra Lecce e Inter, in programma domenica alle 18. Il portiere non ha dubbi sulla forza dei nerazzurri. PRESTAZIONE ? Domenicasfiderà il Lecce, a parlarne a Telerama news, Vladimiro: «Ricette non ce neperperò proveremo a metterli in difficoltà. Sappiamo di giocare in casa con la spinta dei nostri tifosi. Quindi cercheremo di fare soprattutto una grande prestazione poi se verrà risultato sarà tanta roba. E ci darà morale perché fare risultato contro questa squadra è una cosa importantissima. Però l’importante è tornare a fare una bella prestazione che appunto per poi proseguire verso le prossime partite al migliore dei modi». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è ...

La disfida di Monfalcone. Per fare le navi - ci vogliono gli stranieri : Fincantieri contro la sindaca leghista - Nel cantiere l’azienda e le ditte subappaltatrici impiegano stranieri per più dell’80% della manodopera necessaria a costruire le navi da crociera. Proprio mentre la ... (huffingtonpost)

La disfida di Monfalcone. Per fare le navi - ci vogliono gli stranieri : Fincantieri si smarca dalla sindaca leghista - Nel cantiere l’azienda e le ditte subappaltatrici impiegano stranieri per più dell’80% della manodopera necessaria a costruire le navi da crociera. Proprio mentre la ... (huffingtonpost)

Messina Denaro disse ai pm : “Preso per un mio errore”. Sulle stragi : “Riduttivo dire che Falcone è stato ucciso per il maxiprocesso” - Palermo, 9 febbraio 2024 - "Mi avete preso per un mio errore, sennò non mi prendevate", sono le parole di Matteo Messina Denaro pronunciate davanti ai pm di Palermo il ... (quotidiano)

Come sarà la Pedemontana di Palermo: vi sveliamo quali sono i tre percorsi (possibili): A che punto è la nuova tangenziale: Anas ha formulato 3 percorsi con svincoli, gallerie e viadotti. Un video tutorial ne spiega i dettagli, tra analogie e differenze ... balarm

Volo diretto Palermo New York, da giugno il nuovo collegamento: A giugno prossimo ritornerà ad essere attivo dopo sette anni il volo diretto Palermo – New York. Il primo volo è schedulato per domenica 9 giugno e ... sicilianews24

Falcone, “Uniti per uscire da questa situazione. Contro l’Inter difficile ma cercheremo il risultato”: “Magari avessimo la ricetta per battere l’Inter, è una squadra che sta facendo cose fantastiche, ma noi giochiamo in casa e mi viene in mente la gara dello scorso anno dove partivamo spacciati, ma ... leccenews24