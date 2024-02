Fabriano | C' è un uomo armato | panico al centro commerciale

(Di giovedì 22 febbraio 2024)(Anona), 22 febbraio 2024 – :al: arrivano poliziotti e agenti di polizia locale he verificano che si trattava di un arma giocattolo e lui, 52enne disoccupato residente nella città della carta, inizia a insultarli. Per lui una denuncia e un daspo urbano. E’ accaduto nei giorni scorsi quando numerose segnalazioni sono arrivate alle sale operative del commissariato di pubblica sicurezza e della polizia locale di: tutti parlavano di unche si aggirava nei pressi e all’interno di un notocittadino il quale deteneva una pistola. Il calcio della stessa fuoriusciva da sotto il giaccone indossato dall’. Si è ingenerata presto nei numerosi clienti del ...

Per il cowboy di Fabriano scatta il Daspo urbano, girava per il centro commerciale con una pistola (finta) infilata nei pantaloni: Il fatto si è verificato alcuni giorni fa dopo numerose segnalazioni alle sale operative del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Fabriano e della Polizia Locale, su un uomo che si aggirava nei ... corriereadriatico

Questura di Ancona: DASPO urbano per 52enne residente a Fabriano: residente in città. Il fatto di riferimento si è verificato alcuni giorni or sono quando numerose segnalazioni pervenivano alle sale operative del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Fabriano e ... radiogold.tv

Serra San Quirico, vanno a sbattere in galleria e si ribaltano sulla carreggiata: due persone all'ospedale: LEGGI ANCHE: Cupra Marittima, esce di casa e non torna. La moglie lo aspetta tutta la notte: si cerca un uomo di 49 anni I conducenti sono stati trasportati dal personale del 118 al pronto soccorso di ... msn