Fabri Fibra annuncia a sorpresa la nuova versione dell’iconica traccia ‘In Italia’

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di giovedì 22 febbraio 2024)hato a, sui suoi canali social, la pubblicazione di In Italia 2024, riletturauscita nel 2008. Laarriva venerdì 23 febbraio (Epic Records Italy / Sony Music Italia) e conterrà anche un featuring che per ora resta avvolto nel mistero. Nel post online, infatti, il rapper fa riferimento a un feat. senza svelare altri dettagli… “In Italia 2024 è la dimostrazione di come una canzone, a distanza di 17 anni dalla sua pubblicazione, può avere ancora qualcosa da dire”, afferma. “Tanto da riuscire a farsi strada da sola e far sentire a tutti la necessità di rinascere in una, con nuove voci e nuove ...